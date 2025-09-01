Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Bianco al PAOK, presentazione shock: ruba la maglia, “the italian job”

social

Bianco al PAOK, presentazione shock: ruba la maglia, “the italian job”

Bianco al PAOK, presentazione shock: ruba la maglia, “the italian job” - immagine 1
Bianco al PAOK, che annuncio dei greci. Il centrocampista è stato presentato con una rapina all'italiana
Redazione VN

Dal pomeriggio odierno è ufficiale il trasferimento di Alessandro Bianco al PAOK. Un'esperienza estera importante per il centrocampista viola, che vorrà mettersi in mostra per essere riscattato.

Le aspettative sul ragazzo ci sono, almeno a giudicare dallo spettacolare (e alquanto controverso) video con il quale è stato presentato. Godetevi la rapina all'italiana di Bianco:

Leggi anche
L’Udinese sempre più vicina a Zaniolo. L’alternativa era un altro ex viola
FOTO – Gosens ricorda: “Un anno fa la Fiorentina è diventata casa nostra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA