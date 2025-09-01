Bianco al PAOK, presentazione shock: ruba la maglia, “the italian job”

Bianco al PAOK, che annuncio dei greci. Il centrocampista è stato presentato con una rapina all'italiana

Dal pomeriggio odierno è ufficiale il trasferimento di Alessandro Bianco al PAOK. Un'esperienza estera importante per il centrocampista viola, che vorrà mettersi in mostra per essere riscattato.

Le aspettative sul ragazzo ci sono, almeno a giudicare dallo spettacolare (e alquanto controverso) video con il quale è stato presentato. Godetevi la rapina all'italiana di Bianco: