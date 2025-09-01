Bianco al PAOK, presentazione shock: ruba la maglia, “the italian job”

Dal pomeriggio odierno è ufficiale il trasferimento di Alessandro Bianco al PAOK. Un'esperienza estera importante per il centrocampista viola, che vorrà mettersi in mostra per essere riscattato.
Bianco al PAOK, che annuncio dei greci. Il centrocampista è stato presentato con una rapina all'italiana
Le aspettative sul ragazzo ci sono, almeno a giudicare dallo spettacolare (e alquanto controverso) video con il quale è stato presentato. Godetevi la rapina all'italiana di Bianco:
