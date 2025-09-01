Viola News
Ufficiale: Bianco va al PAOK, c’è il comunicato

Alessandro Bianco saluta la Fiorentina e vola al PAOK di Salonicco. Il comunicato ufficiale della società
Redazione VN

Alessandro Bianco lascia la Fiorentina. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile viola, va al PAOK Salonicco in prestito con diritto di riscatto. Per lui è il terzo anno di fila fuori da Firenze, dopo Reggiana e Monza. Qui il comunicato ufficiale della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bianco al Paok F.C"

