Under 21 – Non solo Comuzzo: out anche un altro (ex) viola

L' Under 21 di Silvio Baldini si è trovata costretta a rinunciare a diversi giocatori al raduno di Tirrenia. Ecco il comunicato diramato dagli azzurrini. "È iniziata ieri, al CPO di Tirrenia (non lontano dalla sua Massa) l’avventura di Silvio Baldini alla guida della Nazionale Under 21. Gli Azzurrini si sono ritrovati domenica sera e questo pomeriggio sono scesi in campo per la prima seduta di allenamento in vista dell’esordio nelle Qualificazioni all’Europeo: match in programma venerdì 5 settembre alle ore 18.15 (diretta Rai 2) contro il Montenegro alla Spezia.

È la prima delle due partite che affronteranno in questa finestra: martedì 9 a Bitola (sempre alle 18.15 e in diretta su Rai 2) il secondo impegno contro la Macedonia del Nord. Baldini, dopo aver dovuto rinunciare a Camarda (al suo posto è stato chiamato Jeff Ekhator del Genoa), ha registrato anche l’indisponibilità di Pietro Comuzzo e Michael Kayode, disponendone il rientro ai rispettivi club; è stato quindi aggregato al gruppo il difensore Gabriele Guarino dell’Empoli".