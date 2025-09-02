Fasce al completo, ma la Fiorentina punta su Fortini: Pioli prepara il jolly

La Fiorentina conferma Niccolò Fortini. Sarà lui il jolly di Stefano Pioli sulle fasce?

Marta Bucalossi Redattrice 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 16:31)

Il mercato si è concluso e dopo tanti interrogativi sul futuro di Niccolò Fortinialla fine la decisione in merito è stata presa: l’esterno rimarrà a Firenze. Lo stesso Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno con il Polissya, aveva espresso parole di conferma per il classe 2006:

E’ un ragazzo interessante, può giocare sia a destra che a sinistra. E’ arrivato al ritiro con un infortunio che sta smaltendo. Ha delle ottime qualità e credo che rimarrà con noi per crescere.

Tornato dal prestito alla Juve Stabia, a causa di un infortunio, nella preparazione estiva non ha mai reso per quello che ci si poteva aspettare da lui. L’idea inizialmente sembrava quella di impiegarlo come vice Dodò, ma la soluzione interna non ha convinto il tecnico viola ed è per questo che l’ultimo giorno di mercato è arrivato Tariq Lamptey.

La scelta di non mandare nuovamente in prestito Fortini però non è casuale e di certo non è stata dettata dalla mancanza di offerte. Le richieste per il giocatore alla dirigenza viola sono arrivare eccome e non solo dalla Serie B (destinazione che l’esterno avrebbe preferito evitare). L’ultima il tentativo in extremis da parte della Roma che aveva offerto 3 milioni per il prestito più 13 per un eventuale riscatto. La Fiorentina ha deciso di blindare Niccolò Fortini ritenendolo un giocatore importante per il gioco di Stefano Pioli. Ma considerando che le coppie sulle fasce sembrano essere Gosens-Parisi e Dodò-Lamptey, l’ex Juve Stabia rischia di rimanere escluso dalle rotazioni. Sono forse troppi cinque esterni per due posti?

La realtà potrebbe invece essere un’altra. L’uso che fa Pioli degli esterni richiede giocatori di gamba. Potrebbero dunque essere necessarie diverse alterative. Ed è qui che entra in gioco il ruolo di Fortini. Con una Fiorentina impegnata su tre fronti, il classe 2006 potrebbe essere il jolly da impiegare all’occorrenza data la sua duttilità sia sulla fascia destra che su quella sinistra. In questo modo la Fiorentina può osservare la crescita di Fortini da vicino affidandolo alla guida di giocatori più esperti come Gosens.