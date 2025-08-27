Fortini rimane alla Fiorentina? Pioli: “Credo di sì, ha qualità”

Niccolò Fortini rimarrà alla Fiorentina. La conferma arriva direttamente da Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno con il Polissya. Ecco le sue parole sul classe 2006:
"È un ragazzo interessante, può giocare sia a destra che a sinistra. È arrivati al ritiro con un infortunio che sta smaltendo. Ha delle ottime qualità e credo che rimarrà con noi per crescere"
