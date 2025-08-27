Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Fortini rimane alla Fiorentina? Pioli: “Credo di sì, ha qualità”

news viola

Fortini rimane alla Fiorentina? Pioli: “Credo di sì, ha qualità”

Fortini
Niccolò Fortini rimarrà alla Fiorentina. La conferma arriva direttamente da Stefano Pioli durante la conferenza stampa
Redazione VN

Niccolò Fortini rimarrà alla Fiorentina. La conferma arriva direttamente da Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno con il Polissya. Ecco le sue parole sul classe 2006:

"È un ragazzo interessante, può giocare sia a destra che a sinistra. È arrivati al ritiro con un infortunio che sta smaltendo. Ha delle ottime qualità e credo che rimarrà con noi per crescere"

Leggi anche
Fazzini: “La Conference è l’obiettivo. Ho tanta voglia di farmi vedere”
Pioli: “Domani turnover, Dzeko titolare. Comuzzo? Concentrato su domani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA