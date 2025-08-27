Fazzini: “La Conference è l’obiettivo. Ho tanta voglia di farmi vedere”

La conferenza stampa di Jacopo Fazzini prima di Fiorentina-Polissya

Alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Conference League, in conferenza stampa assieme a Stefano Pioli ci sarà Jacopo Fazzini. Ecco le parole del centrocampista classe 2003:

Dietro nelle gerarchie? "Cerco di adattarmi in base alla partita e alle richieste del mister. A Cagliari ho fatto semplicemente il mio. Giocarmi il posto mi stimola a dare il meglio di me. Siamo in un club importante, è normale che sia così."

Noi favoriti in Conference? "Anche se fosse, non dobbiamo farci condizionare. E' un obiettivo che ci siamo posti. Saranno tante le partite complicate. Dobbiamo affrontarle tutte nei migliori del modi per arrivare al nostro traguardo. Faremo di tutto per raggiungerlo."

Il mio ruolo? "Penso di poter ricoprire più ruoli. Io sono a disposizione del mister. Vogliamo comandare la partita. Non abbiamo ruoli fissi. Dobbiamo ruotare, muoverci e smarcarci nel momento giusto."

Rapporto con Gudmundsson? "Siamo simili, ma diversi. Cerco di guardare tutti i suoi movimenti. Ripeto, la competizione serve al gruppo per farci tirare fuori qualcosa in più sempre."

L'esordio in Europa? "Un'emozione. Soprattutto con questa maglia. Domani giochiamo per vincere. Si parte da 0-0."

Il mio ambientamento? "Qui mi sto trovando benissimo. Non posso chiedere di meglio. Ho tanta voglia di giocare e farmi vedere."