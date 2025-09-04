Minotti: “Piccoli aprirà spazi anche a Gosens. Vi spiego come”

"L'errore di Comuzzo lo ha condizionato. E poi, quando la Fiorentina aveva iniziato a giocare, è arrivato il super gol dello 0-2 che ha spaventato la Fiorentina. Pioli ne ha cambiati 6, e diversi giocatori hanno fatto fatica a trovare la posizione. Poi i cambi pesanti hanno rimesso le cose a posto e non si è mai avuto la sensazione che la Fiorentina potesse rischiare. Servirà sicuramente da lezione alla Fiorentina. Girone? Negli scorsi anni le avversarie erano di livello nettamente inferiore. Questo ti permetteva di testare e di far giocare ragazzi più giovani. La Fiorentina parte da favorita in questa competizione, ma in almeno 4 fasce si è pescato l'avversario da evitare. Nicolussi? Giocatore molto interessante, può fare anche il regista puro. Fagioli e Sohm ci possono giocare, ma sono adattati. Nicolussi ha la qualità per far partire l'azione. Mancava un giocatore che avesse questo ruolo nella mente e nelle gambe. E poi ha una qualità importantissima sui piazzati."