Lorenzo Minotti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sulla Fiorentina ripartendo dalla gara di ritorno col Polissya:
news viola
Minotti: “Piccoli aprirà spazi anche a Gosens. Vi spiego come”
"L'errore di Comuzzo lo ha condizionato. E poi, quando la Fiorentina aveva iniziato a giocare, è arrivato il super gol dello 0-2 che ha spaventato la Fiorentina. Pioli ne ha cambiati 6, e diversi giocatori hanno fatto fatica a trovare la posizione. Poi i cambi pesanti hanno rimesso le cose a posto e non si è mai avuto la sensazione che la Fiorentina potesse rischiare. Servirà sicuramente da lezione alla Fiorentina. Girone? Negli scorsi anni le avversarie erano di livello nettamente inferiore. Questo ti permetteva di testare e di far giocare ragazzi più giovani. La Fiorentina parte da favorita in questa competizione, ma in almeno 4 fasce si è pescato l'avversario da evitare. Nicolussi? Giocatore molto interessante, può fare anche il regista puro. Fagioli e Sohm ci possono giocare, ma sono adattati. Nicolussi ha la qualità per far partire l'azione. Mancava un giocatore che avesse questo ruolo nella mente e nelle gambe. E poi ha una qualità importantissima sui piazzati."
Mettere le ali
"Giocando a tre andranno sfruttate le corsie con Gosens e Dodò che da metà campo in su danno grandi soluzioni. Gosens si fa sempre trovare sul secondo palo. Avere uno come Piccoli che attira i centrali permetterà anche al tedesco di avere molto più spazio. La Fiorentina le corsie le sfrutterà fortissimo, anche perché Sohm e Gudmundsson hanno la gamba per creare la superiorità numerica."
© RIPRODUZIONE RISERVATA