Tarozzi: “Ancora tutti arrabbiati da Cagliari. Nicolussi parte da buone basi”

"Questa sosta è importante e ne avevamo bisogno. Siamo partiti con 4 trasferte e non è semplice. Abbiamo 8 nazionali fuori e siamo un po' a regime ridotto. Ma per rifiatare e curare qualche dettaglio ci serviva. Da noi la sosta è stata accolta positivamente. Abbiamo un periodo impegnativo alla ripresa ma c'è poco da fare: quando vuoi giocare a certi livelli devi stare al ritmo cercando di essere pront o. I nazionali? Per loro è una cosa bella, perché le squadre importanti hanno i giocatori che fanno in nazionale. Siamo in 16 e il numero ci permette di fare allenamenti adeguati. Il mister vuole che negli allenamenti venga curato ogni minimo dettaglio. "

"La sua conferenza è stata davvero bella e gliel'ho detto. Lo abbiamo visto ancora poco, ma le basi sono buone. Parliamo di un ragazzo intelligente e ci siamo sfiorati a Parma quando ero con D'Aversa anche se lui era infortunato e quindi non l'ho praticamente mai allenato. Ma si inserirà bene, ho visto che mentalità e carattere ha. Centrocampo? Lì e in attacco possiamo sbizzarrirci, giocare a due, tre... La linea guida sono i difensori e gli esterni, sul resto ci sono tantissime possibilità di scelta. Cagliari? Siamo arrabbiati tutti. E questo è un bene. Il dettaglio ci è andato contro, abbiamo fatto un errore e abbiamo preso gol. Lì sta la differenza fra un avvio strepitoso ed uno buono. Calendario tosto? Quando vuoi alzare il livello devi giocare più partite impegnative. Vogliamo andare su e le gare impegnative ci faranno capire a che livello siamo."