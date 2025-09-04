Tarozzi: “Ancora tutti arrabbiati da Cagliari. Nicolussi parte da buone basi”

Viola News
Le parole del vice allenatore della Fiorentina su questo inizio di stagione
Andrea Tarozzi, vice allenatore di Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste sono le sue parole:

"Questa sosta è importante e ne avevamo bisogno. Siamo partiti con 4 trasferte e non è semplice. Abbiamo 8 nazionali fuori e siamo un po' a regime ridotto. Ma per rifiatare e curare qualche dettaglio ci serviva. Da noi la sosta è stata accolta positivamente. Abbiamo un periodo impegnativo alla ripresa ma c'è poco da fare: quando vuoi giocare a certi livelli devi stare al ritmo cercando di essere pronto. I nazionali? Per loro è una cosa bella, perché le squadre importanti hanno i giocatori che fanno in nazionale. Siamo in 16 e il numero ci permette di fare allenamenti adeguati. Il mister vuole che negli allenamenti venga curato ogni minimo dettaglio. "

Nicolussi Caviglia

"La sua conferenza è stata davvero bella e gliel'ho detto. Lo abbiamo visto ancora poco, ma le basi sono buone. Parliamo di un ragazzo intelligente e ci siamo sfiorati a Parma quando ero con D'Aversa anche se lui era infortunato e quindi non l'ho praticamente mai allenato. Ma si inserirà bene, ho visto che mentalità e carattere ha. Centrocampo? Lì e in attacco possiamo sbizzarrirci, giocare a due, tre... La linea guida sono i difensori e gli esterni, sul resto ci sono tantissime possibilità di scelta. Cagliari? Siamo arrabbiati tutti. E questo è un bene. Il dettaglio ci è andato contro, abbiamo fatto un errore e abbiamo preso gol. Lì sta la differenza fra un avvio strepitoso ed uno buono. Calendario tosto? Quando vuoi alzare il livello devi giocare più partite impegnative. Vogliamo andare su e le gare impegnative ci faranno capire a che livello siamo."

