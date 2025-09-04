Poesio: “Nicolussi per dare equilibrio. Il gioco deve girare attorno a Kean”

Il giornalista Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Nicolussi Caviglia deve giocare a centrocampo, per riequilibrare il centrocampo. Per il modulo più scoperto servirà più tempo, perché ci sono posizioni diverse per molti giocatori, che stanno facendo fatica. Gudmundsson non si sta rendendo giustizia in quel ruolo. Il divario con le prime quattro è ancora alto. Non si può partire con l'obiettivo Champions. Devi iniziare puntando a fare meglio dello scorso anno e replicarlo non sarà semplice. Pioli ha a disposizione diversi giocatori. La squadra è rinnovata, forse non nei punti cardine, ma sono arrivati tanti giocatori nuovi. Lo scorso anno la sosta fu importante. Mi aspetto questo anche quest'anno.
Sulle due punte—
Fiorentina pronta a supportare le due punte, ma un tridente ancora no. Non affiderei la squadra viola su Piccoli. In questo momento la Fiorentina deve continuare a fare il gioco su Kean, perché è un giocatore molto importante. Gli altri si devono adeguare a lui, compreso Piccoli.
