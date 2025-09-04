Amerini su Nicolussi Caviglia: “Firenze sarà un test anche per lui”

Daniele Amerini, ex centrocampista viola, oggi agente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole:
La rosa della Fiorentina è di grandissimo valore. Le quattro gare disputate fino ad adesso hanno mostrato una squadra imballata, ma con del talento. Questa sarà una stagione particolare, visto che la Lazio non ha fatto mercato, l'Atalanta ha perso Gasperini e il Milan è un punto interrogativo. La Fiorentina con la difesa a tre rende più pericolosi Dodò e Gosens. Pioli dovrà capire ciò che è meglio per Kean: giocare da solo oppure in coppia con un altro attaccante. Nicolussi Caviglia? Anche per lui Firenze sarà una grande prova. Ha grandi qualità umane e calcistiche, ma deve entrare nelle dinamiche nel mondo Fiorentina, piazza conosciuta per la pressione e le critiche. Può giocare con Fagioli, ma occorre che la squadra sia in grado di supportare fisicamente due elementi non di grande struttura.
