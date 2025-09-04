Il retroscena: “L’Union Berlino ha rifiutato l’offerta della Fiorentina per Leite”

Negli ultimi giorni di mercato era arrivata l'offerta della Fiorentina per Diogo Leite. Proposta rifiutata dall'Union Berlino

Redazione VN 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 17:54)

Come riportato dalla nostra redazione pochi giorni fa, uno dei principali obiettivi per la difesa di Stefano Pioli era Diogo Leite, mancino dell'Union Berlino. Uno volta saltato Victor Lindelof (andato all'Aston Villa), il centrale portoghese era diventato la prima scelta, visto la grande conoscenza della difesa a 3 e la duttilità in tutto il reparto difensivo.

La volontà di Leite di giocare nelle competizioni europee era forte, ma secondo quanto riportato da Kicker in Germania, l'Union Berlino ha rifiutato almeno tre offerte da circa 9 milioni per il centrale portoghese. Il difensore ha presentato nei giorni scorsi una richiesta di trasferimento e per questo è finito fuori rosa. Adesso, visto la non possibilità di trasferirsi in un grande club dei primi 5 campionati europei dovrà sedersi al tavolo del club e trattare per il rinnovo di contratto.

L'offerta viola — Una delle proposte rifiutate dall'Union Berlino è stata avanzata dalla Fiorentina, con il Bologna e un club francese che avevano pareggiato l'offerta. La società tedesca non ha voluto però considerare queste proposte rifiutandole perché ritenute troppo basse. Se Leite non dovesse andarsene entro il 16 settembre, dovrà tornare ad allenarsi con il club tedesco. Chissà se il 26enne portoghese potrà tornare in ottica viola nel mercato di gennaio.