Da Bologna: “Leite nel mirino rossoblù da un anno. Offerti 8 milioni all’Union”

Diogo Leite è uno dei nomi più caldi del mercato della Fiorentina. Il centrale portoghese è seguito anche dal Bologna

La Fiorentina punta Diogo Leite per la difesa. Nelle scorse ore il pressing viola si è intensificato con il centrale dell'Union Berlino che sembra essere la prima scelta per la dirigenza viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il portoghese viene considerato da Stefano Pioli il colpo perfetto per la retroguardia viola.

Il portoghese, però, in Italia non sarebbe in cima alla lista solamente della Fiorentina. Infatti anche il Bologna di Vincenzo Italiano avrebbe puntato con decisione al giocatore 26enne. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, vista la probabile uscita di John Lucumi verso il Sunderland, la squadra rossoblù avrebbe proposto al club tedesco ben 8 milioni.