La Fiorentina punta Diogo Leite per la difesa. Nelle scorse ore il pressing viola si è intensificato con il centrale dell'Union Berlino che sembra essere la prima scelta per la dirigenza viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il portoghese viene considerato da Stefano Pioli il colpo perfetto per la retroguardia viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Da Bologna: “Leite nel mirino rossoblù da un anno. Offerti 8 milioni all’Union”
Il Resto del Carlino
Da Bologna: “Leite nel mirino rossoblù da un anno. Offerti 8 milioni all’Union”
Diogo Leite è uno dei nomi più caldi del mercato della Fiorentina. Il centrale portoghese è seguito anche dal Bologna
Il portoghese, però, in Italia non sarebbe in cima alla lista solamente della Fiorentina. Infatti anche il Bologna di Vincenzo Italiano avrebbe puntato con decisione al giocatore 26enne. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, vista la probabile uscita di John Lucumi verso il Sunderland, la squadra rossoblù avrebbe proposto al club tedesco ben 8 milioni.
Leite, in scadenza tra un anno con la formazione di Berlino, sarebbe finito nel mirino dei rossoblù già dall'anno scorso. In lizza per il portoghese ci sarebbero anche gli spagnoli del Girona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA