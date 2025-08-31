Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Pedullà: “Offerto Dani Ceballos alla Fiorentina. Possibile solo in caso di uscite”

calciomercato

Pedullà: “Offerto Dani Ceballos alla Fiorentina. Possibile solo in caso di uscite”

Pedullà: “Offerto Dani Ceballos alla Fiorentina. Possibile solo in caso di uscite” - immagine 1
Il punto su Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid
Redazione VN

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà conferma il nome di Dani Ceballos, spuntato nelle ultime ore. Il centrocampista è in uscita dal Real Madrid e nella notte è stato proposto alla Fiorentina. Per il momento non ci sono offerte, ma il profilo è stato valutato e piace molto. Nel caso di uscite, Ceballos, potrà essere un’occasione da ultime ore di mercato.

Leggi anche
Ufficiale: Nicolussi Caviglia è viola. Il comunicato ed il numero di maglia
VN – Lamptey alla Fiorentina, ci siamo! Accordo tra i club, contratto pronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA