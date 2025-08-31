Gazzetta: “Colpo dell’ultima ora. Spunta il nome di Dani Ceballos del Real Madrid”

La nuova vera Fiorentina si vedrà da metà settembre. Perché a fine mercato Daniele Pradè e Roberto Goretti continuano a piazzare dei colpi. Ma senza cedere le pedine in esubero. A eccezione del centrocampista Alessandro Bianco, classe 2002 che sceglie l'estero e si accasa in prestito al Paok di Salonicco.

Invece è chiusa l'operazione. in entrata che porta in viola il vice Dodò, ovvero Tariq Lamptey, anglo-ghanese del 2000 proveniente dal Brighton al quale andranno sei milioni di euro.

Siamo alle battute finali anche per Victor Lindelof, trentunenne difensore svedese svincolato dopo 8 stagioni al Manchester United, ma qui c'è meno fretta perché non si deve firmare entro le 20 di domani alla chiusura del mercato. E nelle ultime ore è poi spuntato anche il nome di Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.