Repubblica: “Se Pioli sbaglia con il Torino gli serviranno buoni avvocati”

"Tra mercato e campionato: no a sentenze": è il titolo dell'articolo di Stefano Cappellini valido per la rubrica "Il cubo di Kubik" pubblicata su Repubblica Firenze. Nella prima parte del pezzo il giornalista si augura che Lindelof, sempre più vicino alla Fiorentina, lasci una traccia diversa rispetto a quanto fece l'ultimo svedese ad aver giocato nella Fiorentina e cioè Glenn Hysen.