Repubblica: “Se Pioli sbaglia con il Torino gli serviranno buoni avvocati”

"Tra mercato e campionato: no a sentenze": è il titolo dell'articolo di Stefano Cappellini valido per la rubrica "Il cubo di Kubik" pubblicata su Repubblica Firenze. Nella prima parte del pezzo il giornalista si augura che Lindelof, sempre più vicino alla Fiorentina, lasci una traccia diversa rispetto a quanto fece l'ultimo svedese ad aver giocato nella Fiorentina e cioè Glenn Hysen.
Torino ko per 5-0 contro l'Inter. Per la Fiorentina solo un pari a Cagliari. Sfida già importante quella tra granata e viola
Spazio, poi, a Torino-Fiorentina, gara in programma domenica alle ore 18.30. Ecco quanto si legge:
Con il Torino domani pare un turno a eliminazione: chi vince manda in crisi l’altra. Dopo la cinquina presa dall’Inter i granata sono già rinviati a giudizio, ma la Viola di Cagliari era da avviso di garanzia. Se una delle due inciampa, serviranno buoni avvocati a uno tra Baroni e Pioli. Non serve essere campioni di garantismo, però, per sapere che è sbagliatissimo anticipare sentenze: diamo tempo al mister e ai ragazzi, anche se le cose a Torino non dovessero andare bene. Dopo tre mesi di estenuante mercato non si condanna una squadra per dieci giorni mezzo storti.
