FOTO – Lindelof e l’indizio social targato… David De Gea!

Il difensore svedese, svincolato dal Manchester United, Victor Lindelof, è nel mirino della Fiorentina, e, come riportato da Violanews (LEGGI QUI) avrebbe ricevuto una proposta di un biennale (con opzione per una terza stagione) con ingaggio a salire: 1,8 milioni il primo anno, 2 il secondo. Nel frattempo, il giocatore si gode gli ultimi giorni di relax, e su Instagram pubblica foto con la compagna, mentre un ex compagno di squadra lo incalza nei commenti per "convincerlo" a venire a Firenze: si tratta di David De Gea, che commenta così in modo sibillino il post del giocatore (vedi foto sotto).