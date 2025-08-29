VN – Ottimismo su Lindelof, attesa l’ultima risposta: la proposta della Fiorentina

La Fiorentina resta in attesa, ma è convinta di aver fatto i passi giusti. Stiamo parlando di Victor Lindelof, difensore centrale svincolato finito nel mirino del club viola. Lo svedese ha ricevuto la proposta della Fiorentina, che ha messo sul piatto un biennale (con opzione per una terza stagione) con ingaggio a salire: 1,8 milioni il primo anno, 2 il secondo. Già oggi, potrebbe arrivare la risposta definitiva dell'ex Manchester United. In via Pian di Ripoli si respira un cauto ottimismo rispetto alla buona riuscita dell'affare.
Nel frattempo la Fiorentina continua a lavorare anche sull'arrivo di Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia. Il classe 2000 dovrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. La fumata bianca per lui dovrebbe arrivare a breve.
