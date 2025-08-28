De Gea fan di Lindelof: quella volta che “Ghiaccio nelle vene, con lui abbiamo vinto”

Victor Lindelof è sempre più vicino a vestire la maglia viola. Il centrale svedese è rimasto svincolato dopo 8 anni al Manchester United, ed è in cerca di una nuova squadra. Uno degli sponsor dell'ex Benifca è David De Gea, amico di Lindelof ed ex compagno proprio ai tempi dello United. Uno dei momenti migliori per Lindelof in maglia Red Devils è datato 23 aprile 2023 , quando i ragazzi di Ten Hag si giocarono l'accesso alla finale di Fa Cup contro il Brighton di De Zerbi

"Ghiaccio nelle vene"

Una gara, quella di Wembley, soffertissima per lo United, e decisa proprio da David De gea e Victor Lindelof. Lo spagnolo come suo solito. mantenne la porta inviolata nei 120 minuti, grazie ad alcuni grandi interventi. Mentre Lindelof segnò il settimo rigore della serie, quello decisivo, che consentì ai Red Devils di arrivare in finale (poi persa contro il Manchester City). De Gea ai microfoni del club, raccontò di come si fidasse del difensore: "A dire il vero, ero molto convinto, non appena hanno sbagliato il rigore. Ho visto Victor prendere palla, ho detto 'abbiamo vinto, abbiamo vinto', perché ha il ghiaccio nelle vene. È così bravo con la palla. "Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta!". Chissà se i due si riuniranno a Firenze, e se avranno l'occasione di vivere altri momenti del genere.