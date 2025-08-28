Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive De Burgos, l’arbitro di Fiorentina-Polissya che scoppiò in lacrime in conferenza

esclusive

De Burgos, l’arbitro di Fiorentina-Polissya che scoppiò in lacrime in conferenza

ricardo de burgos
In vista di Fiorentina-Polissya, andiamo a conoscere il profilo dello spagnolo De Burgos, arbitro della gara di stasera
Simone Pagnini

La Fiorentina affronta il Polissya al Mapei di Reggio Emilia. Andiamo a scoprire chi è l'arbitro della sfida, lo spagnolo Ricardo De Burgos con la nostra analisi (QUI LA DESIGNAZIONE)

L'identikit

—  

Ricardo De Burgos, arbitro di grande esperienza, internazionale di lungo corso. Impiegato più in gare di seconda e terza fascia a livello europeo. A livello emotivo non proprio impeccabile, per lo meno in occasione dell finale della Copa del Rey, sicuramente in questa occasione le pressioni sono molte meno e potrà gestirle meglio. A livello disciplinare non molto lineare nella gestione, ed anche sulla omogeneità delle decisioni. Alta la media per l’Europa dei cartellini (5,5), presta attenzione sulle proteste e soprattutto comportamenti anti sportivi. Sulla gestione dei falli non proprio preciso, questo dimostra il perché Rosetti difficilmente lo fa dirigere la Champions League.

Leggi anche
De Gea fan di Lindelof: quella volta che “Ghiaccio nelle vene, con lui abbiamo vinto”
VN – Continua l’asse Firenze-Torino. Pablo Marì è stato proposto ai granata

© RIPRODUZIONE RISERVATA