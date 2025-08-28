De Burgos, l’arbitro di Fiorentina-Polissya che scoppiò in lacrime in conferenza

L'identikit

Ricardo De Burgos, arbitro di grande esperienza, internazionale di lungo corso. Impiegato più in gare di seconda e terza fascia a livello europeo. A livello emotivo non proprio impeccabile, per lo meno in occasione dell finale della Copa del Rey, sicuramente in questa occasione le pressioni sono molte meno e potrà gestirle meglio. A livello disciplinare non molto lineare nella gestione, ed anche sulla omogeneità delle decisioni. Alta la media per l’Europa dei cartellini (5,5), presta attenzione sulle proteste e soprattutto comportamenti anti sportivi. Sulla gestione dei falli non proprio preciso, questo dimostra il perché Rosetti difficilmente lo fa dirigere la Champions League.