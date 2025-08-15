Viola News
Polissya-Fiorentina, andata e ritorno: orario, stadio e designazione arbitrale

Coppa Conference League
L'ufficialità della UEFA riguardo tutti i dettagli della doppia sfida playoff della Fiorentina di Stefano Pioli
La UEFA ha ufficializzato date, orari e designazioni arbitrali per il playoff di Conference League che vedrà la Fiorentina sfidare il Polissya, con in palio l’accesso alla fase a gironi della competizione.

L’andata si giocherà il 21 agosto 2025 alle ore 20:00 a Presov, in Slovacchia, “casa” temporanea del club ucraino. La direzione di gara sarà affidata all’azero Aliyar Aghayev, assistito dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali, con Kamal Umudlu come quarto uomo. Al VAR ci sarà il tedesco Robert Schröder, mentre l’Assistente VAR sarà Ingilab Mammadov (AZE).

Il ritorno, in programma il 28 agosto 2025 sempre alle ore 20:00, si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Arbitro designato lo spagnolo Ricardo de Burgos, coadiuvato dagli assistenti Iker De Francisco e Asier Pérez De Mendiola, con Adrian Cordero come quarto uomo. Al VAR il compito spetterà a Valentín Gómez (ESP), con José Luis Munuera come Assistente VAR.

