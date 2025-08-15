Polissya-Fiorentina, andata e ritorno: orario, stadio e designazione arbitrale

La UEFA ha ufficializzato date, orari e designazioni arbitrali per il playoff di Conference League che vedrà la Fiorentina sfidare il Polissya , con in palio l’accesso alla fase a gironi della competizione.

L’andata si giocherà il 21 agosto 2025 alle ore 20:00 a Presov, in Slovacchia, “casa” temporanea del club ucraino. La direzione di gara sarà affidata all’azero Aliyar Aghayev, assistito dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali, con Kamal Umudlu come quarto uomo. Al VAR ci sarà il tedesco Robert Schröder, mentre l’Assistente VAR sarà Ingilab Mammadov (AZE).