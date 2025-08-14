Playoff Conference, c’è il Polissya: chi sono i volti della resistenza ucraina

Tra una settimana la Fiorentina torna a giocare in Europa e l'obiettivo sarà quello di sempre: vincere il trofeo

Matteo Torniai Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 21:56)

Il Polissya compie l’impresa e conquista il pass per i playoff di Conference League. Dopo il 3-0 dell’andata in Ucraina, la squadra di Zhytomyr ha sofferto ma ha saputo resistere al ritorno in Ungheria contro il Paksi, cedendo 2-1 ma difendendo il vantaggio complessivo e staccando il biglietto per la sfida più attesa: quella contro la Fiorentina. La partita in casa del Paksi è stata vibrante e ricca di emozioni. I magiari hanno cercato la rimonta con coraggio, spinti dal proprio pubblico e dall’entusiasmo di un avvio travolgente. Dopo il doppio vantaggio che ha riacceso le speranze, il Polissya ha trovato la rete che ha chiuso virtualmente i conti, rendendo vano l’assalto finale ungherese. Il 2-1 non basta dunque al Paksi, che deve salutare la competizione, mentre il Polissya continua a scrivere la propria favola europea: alla prima esperienza internazionale della sua storia, il club ucraino è già a un passo dalla fase a gironi.

Ora il livello del palcoscenico si alza ulteriormente: 21 e 28 agosto le date della doppia sfida contro la Fiorentina. Per gli ucraini sarà un appuntamento storico, contro una delle più rinomate formazioni della competizione.

Di chi si tratta — Il Polissya è il volto umano del calcio in tempo di guerra. Ricostruito mentre il conflitto con la Russia sconvolgeva il Paese, questo club è diventato il simbolo della resilienza della regione di Zhytomyr. Non si tratta soltanto di una squadra: è un progetto sociale, comunitario, popolare. Il ritorno nella massima serie è arrivato nel 2023, accolto con entusiasmo diffuso e sostenuto da investimenti mirati. Il club è stato rilanciato nel 2020 dall’imprenditore Gennadiy Butkevich, proprietario della catena ATB, che ha avviato un piano di sviluppo sportivo e strutturale che comprende anche la costruzione di un nuovo stadio da oltre 12.000 posti.

Attualmente la squadra gioca in uno stadio ristrutturato di recente ("Stadio Centrale"), che ospita anche eventi di beneficenza e iniziative locali. In Europa, invece, si trasferiscono sul campo neutro slovacco di Presov. Nel percorso preliminare in Conference ha eliminato, prima del Paksi FC, gli andorrani del Santa Coloma, perdendo 2-1 in slovacchia ma vincendo 4-1 al ritorno in trasferta.

Il Polissya ha chiuso la scorsa stagione al quarto posto in Premier League ucraina con 48 punti complessivi in 30 partite (12 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte). Allenata con pragmatismo da Ruslan Rotan (43 anni, ex giocatore di Dnipro e Dinamo Kiev) e spinta da un forte spirito di gruppo, la squadra è imprevedibile, aggressiva nelle transizioni, difficile da affrontare sul suo campo. Rotan è al primo anno alla guida del club di Zhytomyr. In carriera, ha allenato l'Ucraina U21, U23 e per una partita anche la Nazionale maggiore. E' la sua seconda esperienza come allenatore di club. Nella precedente esperienza, ha allenato l'Oleksandria portandola alla seconda posizione nella stagione 24/25. Il suo modulo di riferimento è il 4-1-4-1. In stagione, il Polissya ha già affrontato e vinto la sua prima giornata di campionato (il 3/08/25) contro il Karpaty, e perso la seconda contro il Kolos facendo turnover per guadagnarsi il playoff contro la Fiorentina.