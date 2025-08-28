Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Lindelof, tanta voglia di Italia. E De Gea spinge. A breve la decisione”

La Nazione

Nazione: “Lindelof, tanta voglia di Italia. E De Gea spinge. A breve la decisione”

Nazione: “Lindelof, tanta voglia di Italia. E De Gea spinge. A breve la decisione” - immagine 1
La Fiorentina aspetta a breve la risposta del difensore centrale
Redazione VN

La Fiorentina attende con fiducia una risposta di Victor Lindelof. Sul tavolo del capitano della Svezia un biennale con opzione sul terzo anno. Lindelof è tentato dall'avventura in Italia, avrebbe già messo in ghiaccio le proposte di Everton e Brentford.Lo aspetta l'amico De Gea a braccia aperte.

E' stato proprio il portiere spagnolo a suggerire il nome del difensore alla Fiorentina. I contatti ieri sono andati avanti tra i dirigenti viola e l'entourage dello svedese che entro breve dovrà prendere una decisione definitiva. Ma come detto si respira grande fiducia per il buon esito dell'affare. Lo scrive la Nazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA