Nazione: “Lindelof, tanta voglia di Italia. E De Gea spinge. A breve la decisione”

La Fiorentina attende con fiducia una risposta di Victor Lindelof. Sul tavolo del capitano della Svezia un biennale con opzione sul terzo anno. Lindelof è tentato dall'avventura in Italia, avrebbe già messo in ghiaccio le proposte di Everton e Brentford.Lo aspetta l'amico De Gea a braccia aperte.