La Fiorentina attende con fiducia una risposta di Victor Lindelof. Sul tavolo del capitano della Svezia un biennale con opzione sul terzo anno. Lindelof è tentato dall'avventura in Italia, avrebbe già messo in ghiaccio le proposte di Everton e Brentford.Lo aspetta l'amico De Gea a braccia aperte.
La Nazione
Nazione: “Lindelof, tanta voglia di Italia. E De Gea spinge. A breve la decisione”
La Fiorentina aspetta a breve la risposta del difensore centrale
E' stato proprio il portiere spagnolo a suggerire il nome del difensore alla Fiorentina. I contatti ieri sono andati avanti tra i dirigenti viola e l'entourage dello svedese che entro breve dovrà prendere una decisione definitiva. Ma come detto si respira grande fiducia per il buon esito dell'affare. Lo scrive la Nazione.
