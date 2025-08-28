Viola News
CorSport: “Pradè punta su un aspetto per chiudere Lindelof. Lui si deve decidere”

La Fiorentina lavora per chiudere Lindelof
La Fiorentina sta lavorando sul fronte delle entrate. Viktor Lindelof è in trattativa con Pradè e Goretti per definire i termini dell'ingaggio. Si punta a un contratto di due anni con opzione per il terzo.

I dirigenti viola stanno provando a convincerlo facendo leva sul progetto del club e il contesto ambientale. Il classe 1994 è molto attratto dalla possibilità di giocare in Italia e in particolare a Firenze, dove ritroverebbe peraltro l'ex compagno di squadra, grande promotore del suo arrivo, David De Gea. C'è ottimismo dalle parti del Viola Park. Il calciatore, tentato anche dalla Premier, deve decidersi.  

