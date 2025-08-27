Pioli studia i cambi per il Polissya: da Fazzini a Mandragora, tutte le opzioni

Pioli e la formazione di domani

Redazione VN 27 agosto - 10:54

Pioli ha guidato la rifinitura al Viola Park con l’obiettivo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di Conference League contro il Polissya. Il tecnico ha programmato un turnover ragionato, senza stravolgimenti, pensando sia al match europeo sia alla trasferta di domenica a Torino. Le scelte più significative riguarderanno l’attacco: assente Kean per squalifica, sarà Edin Dzeko il punto di riferimento offensivo, alla sua prima da titolare con la maglia viola.

Restano da definire modulo e interpreti, con la possibilità di un 3-4-2-1 in cui Fazzini e Richardson potrebbero trovare spazio dal primo minuto, dopo essere stati provati insieme nelle amichevoli estive. In mezzo al campo e in difesa si giocano una maglia Mandragora, Sabiri e Viti, mentre Gudmundsson resta un’alternativa di peso per dare maggiore fantasia al reparto offensivo. Pioli dovrà anche gestire le energie del gruppo, chiamato a disputare tre gare in una settimana.

La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scelta legata ai lavori di ristrutturazione del Franchi che andranno avanti senza interruzioni. Per i tifosi viola si tratta di un ulteriore disagio, costretti a una trasferta aggiuntiva tra quelle di Cagliari e Torino, ma la qualificazione appare già indirizzata dopo il 3-0 dell’andata. Sugli spalti saranno presenti circa 4.000 sostenitori gigliati, sistemati nelle Tribune Est e Ovest, mentre la Nord resterà chiusa e la Sud sarà riservata ai tifosi ucraini. Lo scrive il Corriere dello Sport.