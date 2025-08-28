Nazione: “Nicolussi Caviglia sta spingendo con il Venezia, vuole la Fiorentina”

Diversa l'idea della Fiorentina sul valore del centrocampista. Pradè ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato intorno ai 7-8 milioni più bonus. A lavorare incessantemente per risolvere la situazione c'è anche l'agente Alessandro Lucci, lo stesso che cura gli interessi di Kean, Dzeko e Piccoli. La certezza è che il centrocampista scuola Juventus non resterà in Serie B dopo il buonissimo campionato dello scorso anno nella massima serie.

Lui stesso ha già dato ampio gradimento alla possibilità di trasferirsi a Firenze e sta spingendo per ammorbidire la posizione del Venezia. Lavoro ai fianchi che andrà avanti anche nelle prossime ore. Ore nelle quali la Fiorentina dovrà decidere il da farsi anche sulla corsia destra. Confermato Fortini, l'impressione è che Pradè aspetti il momento giusto anche per piazzare il colpo Lamptey (Hateboer in alternativa), rimasto in standby da diversi giorni.