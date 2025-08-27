Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “I soldi di Comuzzo per recuperare la cifra spesa per Piccoli, ma non solo”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “I soldi di Comuzzo per recuperare la cifra spesa per Piccoli, ma non solo”

Comuzzo
La Fiorentina potrebbe chiudere le ultime mosse di mercato con la cessione di Comuzzo
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul mercato viola. Con una plusvalenza simile, visto che Comuzzo è cresciuto nel settore giovanile, Pradè e Goretti sistemerebbero parecchie cose, recuperando anche la cifra investita su Piccoli.

Ma, oltre a tesserare Lindelof,andrebbero a prendere dal Venezia Hans Nicolussi Caviglia che ha la valigia pronta da giorni e non vede l'ora di indossare la casacca di un club di Serie A, dove vuole assolutamente restare.

La richiesta iniziale del Venezia è stata alta: 15 milioni. Ma, man mano che passano i giorni, il prezzo può abbassarsi e rendere la trattativa più semplice. Con Nicolussi Caviglia Pioli avrebbe una gradita soluzione in più in mezzo e un regista vero, più impostato di Fagioli che è un po' play e un po' mezzala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA