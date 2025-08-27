Gazzetta: “I soldi di Comuzzo per recuperare la cifra spesa per Piccoli, ma non solo”

Ma, oltre a tesserare Lindelof, andrebbero a prendere dal Venezia Hans Nicolussi Caviglia che ha la valigia pronta da giorni e non vede l'ora di indossare la casacca di un club di Serie A, dove vuole assolutamente restare.

La richiesta iniziale del Venezia è stata alta: 15 milioni. Ma, man mano che passano i giorni, il prezzo può abbassarsi e rendere la trattativa più semplice. Con Nicolussi Caviglia Pioli avrebbe una gradita soluzione in più in mezzo e un regista vero, più impostato di Fagioli che è un po' play e un po' mezzala.