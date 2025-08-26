Luca Diddi, esperto di tattica, ha analizzato la Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
Il tattico: “Kean e Piccoli, che coppia. Fagioli può giocare ovunque”
"La costruzione dal basso è una prassi nel calcio moderno. Se superi la prima linea avversaria, e hai un giocatore che sa verticalizzare, sei molto avvantaggiato. Sono davvero contento che la Fiorentina abbia preso Roberto Piccoli, l'ho sentito ed era molto contento. Sia Piccoli che Kean possono giocare assieme, sono una super coppia, entrambi possono fare la prima e la seconda punta. Quello che Piccoli ha fatto vedere a Cagliari è solo una parte del suo potenziale. Dzeko sarà il ricambio di uno dei due"
Su Fagioli: "Io Fagiloli l'ho affrontato quando era nelle giovanili della Juventus. Per me ha le qualità per giocare ovunque a centrocampo, ha intelligenza e qualità, credo che piaccia moltissimo a Pioli. Ovviamente se arriva anche Nicolussi, lui (Fagioli) verrà spostato in avanti, dove potrà sfruttare le sue qualità in fase di rifinitura."
