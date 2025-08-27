VN – Nicolussi Caviglia-Fiorentina, ci siamo: accordo a un passo tra i club

Ci siamo, Hans Nicolussi Caviglia è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. In mattinata c'è stata una call positiva tra i due club per discutere l'accordo.
Nicolussi Caviglia è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina: in mattinata accelerata del club viola
Il classe 2000 invece ha già concordato i termini del proprio contratto con la Fiorentina: mancano davvero pochi dettagli, ma la fumata bianca è vicina. Già in giornata ci può essere l'incontro per chiudere la trattativa che, dopo Oristanio al Parma, porterebbe un altro protagonista del Venezia 2024/25 a restare in Serie A cambiando maglia.
