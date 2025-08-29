Nazione: “Dettagli sistemati per Lindelof. Operazione simile a quella di Dzeko”

Quattro sono i giorni che mancano alla fine delle trattative della finestra di mercato estiva. Tre, invece, sono i colpi in entrata che vuole ancora piazzare il direttore sportivo viola, Daniele Pradé . I giorni finale, nell'immaginario collettivo, sono proprio quelli in cui il ds romano raccoglie tutto ciò che è stato seminato in queste settimane.

Uno dei nomi più caldi in ottica Fiorentina, è quello di Victor Lindelof. Difensore centrale svedese, svincolatosi dopo gli anni al Manchester United. Secondo La Nazione, il classe 1994 sarebbe molto vicino a diventare un nuovo calciatore viola. I contatti di ieri sono serviti per sistemare alcuni dettagli legati al contratto dello svedese, dalla durata (che dovrebbe essere di due anni con opzione sulla terza stagione), all'ingaggio (simile a quello di Dzeko, parte fissa intorno ai 2 milioni e importanti bonus legati ai risultati). Resta un grande ottimismo perché Lindelof possa arrivare a Firenze nelle prossime ore.