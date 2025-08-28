Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Parisi sa di non entusiasmare Pioli. Dovrà trovare una sistemazione”

Corriere dello Sport

CorSport: “Parisi sa di non entusiasmare Pioli. Dovrà trovare una sistemazione”

Parisi
Il Corriere dello Sport si sofferma su Parisi
Redazione VN

Fabiano Parisi rinnoverà di un anno,ma con ogni probabilità Fortini prenderà il suo posto come vice Gosens. Questo può significare due cose: che Parisi è al passo d'addio e che a destra arriverà qualcun altro. Il nome più gettonato è quello di Tariq Lamptey,classe 2000 in forza al Brighton.

E per quanto gli inglesi abbiano chiesto una cifra onerosa, vicina ai 10 milioni di euro, non sembra difficile raggiungere una quadra. Andrà trovata, piuttosto, una sistemazione a Parisi.

L'ex Empoli vuole continuità e sa di non entusiasmare Pioli, motivo per cui dovrà sfruttare gli ultimi giorni di trattative per portare offerte alla società. Che così potrà chiudere per Lamptey. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA