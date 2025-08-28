Fabiano Parisi rinnoverà di un anno,ma con ogni probabilità Fortini prenderà il suo posto come vice Gosens. Questo può significare due cose: che Parisi è al passo d'addio e che a destra arriverà qualcun altro. Il nome più gettonato è quello di Tariq Lamptey,classe 2000 in forza al Brighton.
Corriere dello Sport
CorSport: “Parisi sa di non entusiasmare Pioli. Dovrà trovare una sistemazione”
Il Corriere dello Sport si sofferma su Parisi
E per quanto gli inglesi abbiano chiesto una cifra onerosa, vicina ai 10 milioni di euro, non sembra difficile raggiungere una quadra. Andrà trovata, piuttosto, una sistemazione a Parisi.
L'ex Empoli vuole continuità e sa di non entusiasmare Pioli, motivo per cui dovrà sfruttare gli ultimi giorni di trattative per portare offerte alla società. Che così potrà chiudere per Lamptey. Lo scrive il Corriere dello Sport.
