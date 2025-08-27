Non c’è però solo la difesa da sistemare, almeno a giudicare dai passi in avanti per Nicolussi Caviglia,obiettivo di centrocampo sul quale resiste distanza tra l’offerta viola (circa 8 milioni) e la richiesta del Venezia vicina ai 12. Il mediano originario della Val d’Aosta e cresciuto nella Juventus accetterebbe volentieri di tornare in serie A, ed è su questo aspetto che la Fiorentina è pronta a far leva, ma intanto il club veneto pare poco propenso a concedere sconti.
CorFio: “Hateboer proposto, pista Lamptey viva. N. Caviglia? Viola in pressing”
Di certo nel reparto mediano sia Richardson sia Bianco(probabilmente destinato a finire all’estero) restano in bilico, per una rivoluzione che dovrebbe riguardare anche le alternative sulle fasce. Decisa la permanenza del giovane esterno Fortini,che il Torino voleva a titolo definitivo, la società viola resta vigile su Lamptey del Brighton, dopo che qualche giorno fa era stato valutato pure l’ex Atalanta Hateboer oggi al Rennes.
Un altro intreccio che nella logica delle cessioni, oltre quelle dei vari Ikoné, Barak e Infantino, potrebbe riguardare Parisi, non così certo di restare nonostante l’imminente rinnovo di contratto fino al 2029. Da qui a lunedì (giorno della chiusura del mercato) insomma, la sensazione è che la carne al fuoco resti tanta. E che le sorprese possano spuntar fuori da un momento all’altro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
