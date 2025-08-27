CorFio: “Hateboer proposto, pista Lamptey viva. N. Caviglia? Viola in pressing”

Non c’è però solo la difesa da sistemare, almeno a giudicare dai passi in avanti per Nicolussi Caviglia,obiettivo di centrocampo sul quale resiste distanza tra l’offerta viola (circa 8 milioni) e la richiesta del Venezia vicina ai 12. Il mediano originario della Val d’Aosta e cresciuto nella Juventus accetterebbe volentieri di tornare in serie A, ed è su questo aspetto che la Fiorentina è pronta a far leva, ma intanto il club veneto pare poco propenso a concedere sconti.