Ferrari: “Lindelof e Nicolussi profili validi, ci pensiamo fino a lunedì”

Alessandro Ferrari
Le considerazioni del dg prima della gara di Reggio Emilia
Redazione VN

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara contro il Polissya:

Comuzzo resta? Comuzzo gioca, ha avuto delle situazioni ma oggi è in campo quindi lo vedete voi stessi come stanno le cose. Dobbiamo assolutamente passare, il mister e i ragazzi sono concentrati e bisogna esserlo in tutti i modi.

Lindelof e Nicolussi

—  

Stasera dobbiamo pensare alla partita. Sono due profili validi, interessanti per noi, ma ci pensiamo fino a lunedì.

