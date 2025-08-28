Ferrari: “Lindelof e Nicolussi profili validi, ci pensiamo fino a lunedì”

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara contro il Polissya:
Comuzzo resta? Comuzzo gioca, ha avuto delle situazioni ma oggi è in campo quindi lo vedete voi stessi come stanno le cose. Dobbiamo assolutamente passare, il mister e i ragazzi sono concentrati e bisogna esserlo in tutti i modi.
Lindelof e Nicolussi—
Stasera dobbiamo pensare alla partita. Sono due profili validi, interessanti per noi, ma ci pensiamo fino a lunedì.
