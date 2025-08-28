Viola News
Gosens: “All’intervallo eravamo inc…ati. Ci tengo particolarmente a questa coppa”

Il tedesco parla delle sensazioni all'intervallo e del cambio radicale di atteggiamento nella ripresa contro il Polissya
Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Polissya:

Dzeko aiuta tantissimo la squadra, tiene botta, fa salire, è davvero un onore giocare con lui. Io trascinatore? So che questa è la mia forza, dare positività, energia, sono contento che abbia funzionato. Ci hanno messi in difficoltà ma abbiamo fatto molto meglio nella ripresa, con personalità da parte nostra e gran lavoro di Edin.

Non ci siamo mai nascosti, vogliamo portare qualcosa a Firenze, lottiamo per tutto con la rosa che abbiamo costruito. La finale è a Lipsia, nel mio Paese, io ci tengo ancora di più per questo.

In realtà no perché comunque gli avversari erano lì, abbiamo sofferto la loro pressione ed eravamo un po' incazzati nella ripresa, poi abbiamo reagito e abbiamo fatto vedere la vera viola.

