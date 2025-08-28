Gosens: “All’intervallo eravamo inc…ati. Ci tengo particolarmente a questa coppa”

Tranquillità—
In realtà no perché comunque gli avversari erano lì, abbiamo sofferto la loro pressione ed eravamo un po' incazzati nella ripresa, poi abbiamo reagito e abbiamo fatto vedere la vera viola.
Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Polissya:
Dzeko aiuta tantissimo la squadra, tiene botta, fa salire, è davvero un onore giocare con lui. Io trascinatore? So che questa è la mia forza, dare positività, energia, sono contento che abbia funzionato. Ci hanno messi in difficoltà ma abbiamo fatto molto meglio nella ripresa, con personalità da parte nostra e gran lavoro di Edin.
Non ci siamo mai nascosti, vogliamo portare qualcosa a Firenze, lottiamo per tutto con la rosa che abbiamo costruito. La finale è a Lipsia, nel mio Paese, io ci tengo ancora di più per questo.
