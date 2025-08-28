Cecchi: “Il vero problema è a centrocampo. Fazzini merita la titolarità”

Il commento di Stefano Cecchi a Radio Bruno

Redazione VN 28 agosto - 22:31

Stefano Cecchi ha commentato senza mezzi termini la prestazione della Fiorentina: "Non c’è Fiorentina senza sofferenza". Il giornalista ha parlato di un primo tempo "sciagurato", in cui la squadra "non è mai riuscita a palleggiare con continuità".

Poi il focus sui singoli: "Ci sono già due giocatori imprescindibili: uno si chiama Gosens, l’altro Kean. Con il loro ingresso la musica è cambiata". Il problema principale, secondo Cecchi, resta però a centrocampo: "La Fiorentina non riesce mai a portare il pallone ai trequartisti e agli attaccanti. Per questo l’acquisto di Nicolussi Caviglia è indovinato e intelligente. Fagioli? Non credo che quello sia il suo ruolo, anche se mi è piaciuto".

Non è mancata una critica a Comuzzo: "Ha giocato la sua peggiore partita in maglia viola, ma sono convinto che nel prosieguo si riscatterà". Allo stesso tempo Cecchi ha invitato a non drammatizzare: "Lo scorso anno, a quest’epoca, passammo ai rigori col Puskas Akademia. Non facciamo tragedie dei primi 45 minuti: è il periodo".

Infine, uno sguardo sui giovani: "Colpani l’anno scorso non è mai arrivato, mentre Fazzini, partito indietro nelle gerarchie, sta dimostrando di poter meritare un posto da titolare".