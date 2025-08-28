Viola News
Pioli: “Comuzzo l’avevo visto concentrato. Vi dico cosa serve migliorare”

Il tecnico viola tira le somme dopo la rimonta europea di Reggio Emilia
Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta sul Polissya:

Abbiamo sofferto il 2-0 a livello mentale, ma poi ci siamo ripresi e credo che questa partita ci tornerà molto utile in futuro. Il primo obiettivo è stato centrato, quattro trasferte di fila sono pesanti. Gli errori verranno analizzati e compresi al fine di non ripeterli, dobbiamo uscire meglio dalla pressione avversaria e gestire meglio il pallone.

I leader

—  

Quando le cose vanno bene sono tutti leader, il difficile è esserlo quando le cose vanno male. Io ho la fortuna di avere Gosens, De Gea, Dzeko. In campo ci vanno loro.

Comuzzo

—  

Per quello che ho potuto vedere io era sempre concentrato, poi è ovvio quanto possa essere stato al telefono, impegnato, coinvolto in una decisione, con ben altro nella testa fino a ieri. La società farà il possibile per sistemare e migliorare dove necessario, poi io cercherò di fare al meglio il mio lavoro.

Dzeko e Kean

—  

Edin può fare il riferimento come lavorare benissimo sotto Moise. Se non avesse avuto qualche problemino alla schiena lo avreste già visto così.

