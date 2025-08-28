Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta sul Polissya:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pioli: “Comuzzo l’avevo visto concentrato. Vi dico cosa serve migliorare”
news viola
Pioli: “Comuzzo l’avevo visto concentrato. Vi dico cosa serve migliorare”
Il tecnico viola tira le somme dopo la rimonta europea di Reggio Emilia
Abbiamo sofferto il 2-0 a livello mentale, ma poi ci siamo ripresi e credo che questa partita ci tornerà molto utile in futuro. Il primo obiettivo è stato centrato, quattro trasferte di fila sono pesanti. Gli errori verranno analizzati e compresi al fine di non ripeterli, dobbiamo uscire meglio dalla pressione avversaria e gestire meglio il pallone.
I leader—
Quando le cose vanno bene sono tutti leader, il difficile è esserlo quando le cose vanno male. Io ho la fortuna di avere Gosens, De Gea, Dzeko. In campo ci vanno loro.
Comuzzo—
Per quello che ho potuto vedere io era sempre concentrato, poi è ovvio quanto possa essere stato al telefono, impegnato, coinvolto in una decisione, con ben altro nella testa fino a ieri. La società farà il possibile per sistemare e migliorare dove necessario, poi io cercherò di fare al meglio il mio lavoro.
Dzeko e Kean—
Edin può fare il riferimento come lavorare benissimo sotto Moise. Se non avesse avuto qualche problemino alla schiena lo avreste già visto così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA