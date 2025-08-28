Ruslan Rotan, allenatore del Polissya, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Rotan: “Pioli mi ha insegnato tanto. Fiorentina, adesso vinci la Conference!”
news viola
Rotan: “Pioli mi ha insegnato tanto. Fiorentina, adesso vinci la Conference!”
Le parola di Rotan, allenatore del Polissya
Per noi è stata un'ottima partita, abbiamo perso solo all'ultima. Nel primo tempo siamo stati molti aggressivi e sono rimasto contento per i ragazzi, hanno fatto il nostro gioco. A noi è mancata esperienza e qualità, poi la Fiorentina quando ha fatto i cambi noi non siamo riusciti a reagire. Ho dei rimpianti, non meritavamo di perdere 3 a 0. Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Detto ciò sono molto contento per i mie ragazzi. Voglio ringraziare Pioli, in queste 2 partite mi ha insegnato tanto. Spero la Fiorentina vinca la Conference League. Fiorentina di Montella? Non so dare una risposta, non so se questa sia più forte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA