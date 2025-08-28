Rotan: “Pioli mi ha insegnato tanto. Fiorentina, adesso vinci la Conference!”

Viola News
Giovanni Zecchi
Ruslan Rotan, allenatore del Polissya, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con la Fiorentina:

Per noi è stata un'ottima partita, abbiamo perso solo all'ultima. Nel primo tempo siamo stati molti aggressivi e sono rimasto contento per i ragazzi, hanno fatto il nostro gioco. A noi è mancata esperienza e qualità, poi la Fiorentina quando ha fatto i cambi noi non siamo riusciti a reagire. Ho dei rimpianti, non meritavamo di perdere 3 a 0. Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Detto ciò sono molto contento per i mie ragazzi. Voglio ringraziare Pioli, in queste 2 partite mi ha insegnato tanto. Spero la Fiorentina vinca la Conference League. Fiorentina di Montella? Non so dare una risposta, non so se questa sia più forte.

