Sono due la trattative più calde di questi ultimi giorni di mercato viola. Da una parte il classe 2000 Caviglia e dall'altra lo svedese Lindelof. Ecco il punto del Corriere dello Sport sull'operazione della Fiorentina per il centrocampista ex Juventus:
Corriere dello sport
Nicolussi Caviglia ad un passo dalla Fiorentina. Oggi la possibile fumata bianca
Potrebbero già essere le prossime ore, quelle decisive per l'arrivo in viola di Nicolussi Caviglia. Ecco le cifre dell'operazione
La Fiorentina ha scelto di rinforzare il proprio centrocampo, acquistando dal Venezia Nicolussi Caviglia. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro con il club lagunare per definire le cifre dell'operazione: i viola trattano un prestito oneroso con obbligo condizionato a 7-8 milioni di euro e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Il giocatore, dal canto suo, ha già accettato il trasferimento in maglia viola e i segnali che fanno intuire una possibile chiusura nelle prossime ore sono molti.
