Simeone: nel 2017 la Fiorentina lo strappò al Torino. Ora cerca il gol dell’ex

Simeone contro l’Inter, nell’ora avuta a disposizione, non ha brillato, ma è anche vero che di palloni ne ha ricevuti pochi e dentro l’aerea di rigore non ha ricevuto i rifornimenti di cui un giocatore come lui ha bisogno. In questi giorni al Filadelfia, Baroni ha lavorato anche sui movimenti offensivi, sull’intesa tra il Cholito e gli esterni offensivi (Ngonge, Aboukhlal, Njie e anche Vlasic, che nel 4-3-3 continuerà a giocare partendo largo a sinistra) con cui dovrà dialogare in campo per mettere in difficoltà domani la retroguardia della Fiorentina.