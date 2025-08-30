Domenica alle 18.30 la Fiorentina sfiderà il Torino in trasferta. La squadra granata deve rialzarsi dopo il pesante 5-0 subìto dall'Inter all'esordio in campionato. Per farlo si affiderà all'ex di turno Giovanni Simeone che avrebbe potuto vestire la maglia del Toro già nel 2017. Fu, però, il club viola a presentare l'offerta giusta al Genoa dove all'epoca militava l'attaccante argentino. Proprio contro la Fiorentina - scrive Tuttosport - cercherà la sua prima marcatura con la nuova squadra.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Simeone: nel 2017 la Fiorentina lo strappò al Torino. Ora cerca il gol dell’ex
Tuttosport
Simeone: nel 2017 la Fiorentina lo strappò al Torino. Ora cerca il gol dell’ex
Simeone a caccia del primo gol con la maglia del Torino proprio contro la Fiorentina
Simeone contro l’Inter, nell’ora avuta a disposizione, non ha brillato, ma è anche vero che di palloni ne ha ricevuti pochi e dentro l’aerea di rigore non ha ricevuto i rifornimenti di cui un giocatore come lui ha bisogno. In questi giorni al Filadelfia, Baroni ha lavorato anche sui movimenti offensivi, sull’intesa tra il Cholito e gli esterni offensivi (Ngonge, Aboukhlal, Njie e anche Vlasic, che nel 4-3-3 continuerà a giocare partendo largo a sinistra) con cui dovrà dialogare in campo per mettere in difficoltà domani la retroguardia della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA