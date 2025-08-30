Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Simeone: nel 2017 la Fiorentina lo strappò al Torino. Ora cerca il gol dell’ex

Tuttosport

Simeone: nel 2017 la Fiorentina lo strappò al Torino. Ora cerca il gol dell’ex

Simeone: nel 2017 la Fiorentina lo strappò al Torino. Ora cerca il gol dell’ex - immagine 1
Simeone a caccia del primo gol con la maglia del Torino proprio contro la Fiorentina
Redazione VN

Domenica alle 18.30 la Fiorentina sfiderà il Torino in trasferta. La squadra granata deve rialzarsi dopo il pesante 5-0 subìto dall'Inter all'esordio in campionato. Per farlo si affiderà all'ex di turno Giovanni Simeone che avrebbe potuto vestire la maglia del Toro già nel 2017. Fu, però, il club viola a presentare l'offerta giusta al Genoa dove all'epoca militava l'attaccante argentino. Proprio contro la Fiorentina - scrive Tuttosport - cercherà la sua prima marcatura con la nuova squadra.

Simeone contro l’Inter, nell’ora avuta a disposizione, non ha brillato, ma è anche vero che di palloni ne ha ricevuti pochi e dentro l’aerea di rigore non ha ricevuto i rifornimenti di cui un giocatore come lui ha bisogno. In questi giorni al Filadelfia, Baroni ha lavorato anche sui movimenti offensivi, sull’intesa tra il Cholito e gli esterni offensivi (Ngonge, Aboukhlal, Njie e anche Vlasic, che nel 4-3-3 continuerà a giocare partendo largo a sinistra) con cui dovrà dialogare in campo per mettere in difficoltà domani la retroguardia della Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA