Galbiati: “Mercato da 7. Fazzini non è ancora pronto per fare il titolare”

"Il mio voto al mercato viola è 7. Siamo coperti in tutti i ruoli, anche nella posizione di vice-Dodò. L'arrivo di Nicolussi Caviglia, cambierà il centrocampo. Saranno in tre i calciatori in mediana e Fagioli si alzerà. Adesso servirà del tempo a Pioli per assemblare al meglio la rosa. Il playoff di Conference lo considero ridicolo, per me le squadre dei migliori campionati europei non dovrebbero disputarlo."