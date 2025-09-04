L'ex difensore viola, Roberto Galbiati ha analizzato così il momento della squadra di Pioli, a Lady Radio. Le sue dichiarazioni:
Galbiati: “Mercato da 7. Fazzini non è ancora pronto per fare il titolare”
"Il mio voto al mercato viola è 7. Siamo coperti in tutti i ruoli, anche nella posizione di vice-Dodò. L'arrivo di Nicolussi Caviglia, cambierà il centrocampo. Saranno in tre i calciatori in mediana e Fagioli si alzerà. Adesso servirà del tempo a Pioli per assemblare al meglio la rosa. Il playoff di Conference lo considero ridicolo, per me le squadre dei migliori campionati europei non dovrebbero disputarlo."
"Vedremo spesso il doppio attaccante. Ovviamente dipenderà dalla gara. Col Napoli difficilmente vedremo Gudmundsson dietro Kean e Piccoli. Ancora il vero islandese non lo abbiamo mai visto. Fazzini è un giocatore interessante, però è presto per vederlo titolare. Credo che lo potrà diventare in futuro."
