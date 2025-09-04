Hans Nicolussi Caviglia è uno degli ultimi rinforzi della Fiorentina, arrivato dal Venezia con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto a 7 milioni al raggiungimento del 50% delle presenze. Sul centrocampista classe 2000 si erano mossi anche Bologna e Torino, ma la sua scelta è caduta sui viola: «Sono felice di essere qua», ha detto in conferenza stampa.
Tuttosport
Nicolussi Caviglia si presenta: “Disciplina e creatività devono coesistere”
Colto e appassionato, Nicolussi Caviglia unisce calcio e interessi extracampo: sta rileggendo l’Iliade, ama i film di Kubrick e Iñárritu e pratica il golf per migliorare concentrazione e gestione mentale, qualità che porta anche nei calci piazzati. Cresciuto con il mito di Johan Cruijff, indossa la maglia numero 14: «Disciplina e creatività devono coesistere».
Sul piano tecnico si propone come regista, adattabile sia in un centrocampo a due che a tre: «Con Fagioli ci integriamo bene». Ritroverà anche Moise Kean, amico dai tempi dei Pulcini. Modelli nei calci piazzati: Pjanic e Ward-Prowse.
Consapevole dei margini di miglioramento: "devo crescere nel colpo di testa", Nicolussi Caviglia guarda agli obiettivi stagionali: «Pensiamo alla Conference, vogliamo arrivare fino in fondo. Lavorare ogni giorno è la priorità». Lo scrive Tuttosport.
