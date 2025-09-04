Nicolussi Caviglia si presenta: “Disciplina e creatività devono coesistere”

Hans Nicolussi Caviglia è uno degli ultimi rinforzi della Fiorentina, arrivato dal Venezia con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto a 7 milioni al raggiungimento del 50% delle presenze. Sul centrocampista classe 2000 si erano mossi anche Bologna e Torino, ma la sua scelta è caduta sui viola: «Sono felice di essere qua», ha detto in conferenza stampa.