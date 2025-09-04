Adesso c’è Kean, ma Piccoli spera: vuole lasciare il segno con l’Italia

Kean, Dzeko e Gudmundsson adesso sono in Nazionale e Piccoli in questa sosta può lavorare al Viola Park ogni giorno con Pioli per capire sempre meglio le richieste del tecnico e i meccanismi. Poi il grande sogno dell'attaccante è arrivare anche lui a vestire la maglia azzurra: è sempre nel giro dei pre-convocati dell'Italia e andare al Mondiale è un obiettivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.