Adesso c’è Kean, ma Piccoli spera: vuole lasciare il segno con l’Italia

Gazzetta dello Sport

Piccoli sogna la Nazionale
Redazione VN

Kean, Dzeko e Gudmundsson adesso sono in Nazionale e Piccoli in questa sosta può lavorare al Viola Park ogni giorno con Pioli per capire sempre meglio le richieste del tecnico e i meccanismi. Poi il grande sogno dell'attaccante è arrivare anche lui a vestire la maglia azzurra: è sempre nel giro dei pre-convocati dell'Italia e andare al Mondiale è un obiettivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

