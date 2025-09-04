Gazzetta su Dzeko: “A Kean e Piccoli non ricapiterà di avere un maestro così”

Eleganza e classe nascondono l'età. Vale in tutti campi, anche quello da calcio. Edin Dzeko ha deciso di riproporre la sua straordinaria interpretazione del ruolo di centravanti in giro per gli stadi della Serie A.

Sono passati dieci anni dal suo sbarco a Roma, prima avventura in Italia. Qualche mese per far capire che non andava valutato solo per i gol, ma anche e soprattutto per lo splendido lavoro di regista offensivo e poi conquistò i tifosi e naturalmente gli allenatori. Perché accanto a Edin giocano tutti bene e la manovra trova sempre uno sbocco.