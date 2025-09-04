L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, per parlare di alcuni singoli di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
Orlando: “Fagioli da regista non mi è piaciuto. Al posto di Gud vedrei bene Fazzini”
"L'anno scorso, Nicolussi Caviglia ha dimostrato di poter giocare in Serie A e di essere da Fiorentina. Farà da collante tra il centrocampo e la difesa. Già alla Juventus aveva mostrato tutte le proprie qualità, al Venezia si è confermato, segnando anche 4/5 gol. In più batte benissimo le punizioni, un fondamentale che sta sparendo. In queste prime giornate abbiamo visto che la Fiorentina nei calci da fermo non ha degli specialisti. Caviglia potrà giocare tranquillamente insieme a Fagioli. Il centrocampista arrivato nel gennaio scorso potrà così alzarsi, visto che nel ruolo di regista non mi è piaciuto."
L'attacco viola—
"E' presto per giudicare la coppia Kean-Piccoli. La cosa certa è che l'ex Juventus era abituato a giocare da solo davanti ed effettivamente con il Torino si sono pestati i piedi. La squadra dovrà servirgli con più continuità e Kean dovrà ritrovare l'entusiasmo della scorsa stagione. Gudmundsson, invece, gioca troppo lontano dalla porta. In quella posizione farei giocare Fazzini, perché è un giocatore capace di saltare l'uomo con facilità. In quel ruolo serve un giocatore decisivo."
