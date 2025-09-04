Orlando: “Fagioli da regista non mi è piaciuto. Al posto di Gud vedrei bene Fazzini”

"L'anno scorso, Nicolussi Caviglia ha dimostrato di poter giocare in Serie A e di essere da Fiorentina. Farà da collante tra il centrocampo e la difesa. Già alla Juventus aveva mostrato tutte le proprie qualità, al Venezia si è confermato, segnando anche 4/5 gol. In più batte benissimo le punizioni, un fondamentale che sta sparendo. In queste prime giornate abbiamo visto che la Fiorentina nei calci da fermo non ha degli specialisti. Caviglia potrà giocare tranquillamente insieme a Fagioli. Il centrocampista arrivato nel gennaio scorso potrà così alzarsi, visto che nel ruolo di regista non mi è piaciuto."