Bocci: “Piccoli è il profilo che piace a Gattuso. L’Estonia potrebbe aiutare Kean”

Alessandro Bocci , ospite nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno, ha commentato le ultime di casa viola e ha parlato di Moise Kean , impegnato con l'Italia. Ecco le sue parole:

"Scamacca non è un rivale, al momento, di Kean in nazionale. L'unico vero rivale è Retegui . Credo che l'attaccante viola giocherà domani. L'ex Atalanta nel tempo pagherà la scelta di andare in Arabia . Già ad ottobre potrebbe rischiare il posto nell'Italia di Gattuso. Kean al momento è il titolare degli Azzurri. Lucca, in futuro, potrebbe diventare l'alternativa più credibile al bomber viola. Ovviamente gli servirà tanta continuità."

Piccoli e la Fiorentina

"Piccoli è il profilo che piace molto al ct, perché è grosso, forte di testa e bravo nel gioco di squadra. Però dovrà essere bravo Pioli nel gestire Piccoli e Kean. Alla prima gara col Torino non mi sono piaciuti. Lo stesso ex Juventus, spero che possa sbloccarsi con l'Estonia. Piccoli, se avrà molte occasioni, credo che potrà entrare nella nazionale italiana. Servono delle risposte da Fazzini, però vedo la sua qualità. Alla Fiorentina mancano le giocate di Gudmundsson e Fagioli, quindi servirebbe la qualità degli altri."