Marchini: "Lamptey se la giocherà alla pari con Dodò. Ecco il mio 11 anti-Napoli"

L'opinione di Giampaolo Marchini, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul momento della Fiorentina
Il noto giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

"Siamo sulla strada giusta per giocare con la mediana a 3. Una scelta che avrà conseguenze in altre zone del campo. In questo caso la Fiorentina dovrà avere un assetto offensivo variabile. Kean e Piccoli o Kean e Gudmundsson giocheranno insieme. Sono due assetti, che pur avendo la stessa idea tattica, sono completamente diversi tra loro. Gudmundsson è il rifinitore, Piccoli e Kean sono due attaccanti di profondità."

La formazione anti-Napoli

"La Fiorentina ha preso dei calciatori per giocare con il centrocampo a tre. Con il Napoli metterei questa formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. I ballottaggi potrebbero essere tra Mandragora e Sohm e Piccoli e Gudmundsson, ma per me l'islandese deve giocare. Lo svizzero ha bisogno di tempo per inserirsi in questo centrocampo, per questo lo terrei fuori contro il Napoli. Con questa formazione la Fiorentina non si snaturerebbe, nonostante la mediana dei partenopei sia molto più fisica di quella viola. Se Lamptey sta bene, senza problemi fisici, se la giocherà alla pari con Dodò

