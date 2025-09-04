Marchini: “Lamptey se la giocherà alla pari con Dodò. Ecco il mio 11 anti-Napoli”

"Siamo sulla strada giusta per giocare con la mediana a 3. Una scelta che avrà conseguenze in altre zone del campo. In questo caso la Fiorentina dovrà avere un assetto offensivo variabile. Kean e Piccoli o Kean e Gudmundsson giocheranno insieme. Sono due assetti, che pur avendo la stessa idea tattica, sono completamente diversi tra loro. Gudmundsson è il rifinitore, Piccoli e Kean sono due attaccanti di profondità."