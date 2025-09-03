VN – Mandragora, il rinnovo è dietro l’angolo. Intesa sulle cifre: il punto

Ultimissime curve e prima di arrivare al traguardo. Rolando Mandragora è sempre più vicino a firmare il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. L'ex Torino, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato quest'estate, e la Fiorentina hanno trovato un accordo che dovrebbe essere formalizzato a breve per allungare il contratto la cui scadenza è oggi fissata al 2026.