Il mercato estivo chiuderà il primo settembre. E proprio da quella data la Fiorentina inizierà a concentrarsi sui rinnovi di contratto. Scrive, infatti, Repubblica Firenze: "Nel rush finale del mercato servirà poi anche piazzare gli esuberi, su tutti Barak e Ikoné, anche per alleggerire il monte ingaggi. Poi, dal 1° settembre, l’attenzione andrà ai rinnovi: per quello di Kean una base di accordo a 4,5 milioni c’è già e resta il nodo clausola, per Mandragora si cercherà di trovare una sintesi con la richiesta da 1,8 milioni del giocatore, mentre quello più in stand by riguarda Dodo, con una distanza a oggi siderale tra le parti".
Repubblica: "Kean, c'è accordo sulle cifre. Distanza per Dodò e Mandragora"
