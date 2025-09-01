Un quesito che oramai vive da tanti anni nel calcio moderno: perché non chiudere il calciomercato prima dell'inizio della nuova stagione? Molti allenatori di Serie A hanno dato la loro opinione, tra cui Italiano e lo stesso Pioli.
De Gea si domanda: “Il mercato dovrebbe chiudere prima dell’inizio stagionale?”
Un quesito che oramai vive da tanti anni nel calcio moderno: perché non chiudere il calciomercato prima dell'inizio della nuova stagione?
Adesso la domanda se la pone David De Gea, che su X scrive: "Domanda: la finestra di mercato dovrebbe chiudersi prima dell'inizio della nostra stagione? Oppure dovrebbe continuare a funzionare così?
