Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social De Gea si domanda: “Il mercato dovrebbe chiudere prima dell’inizio stagionale?”

social

De Gea si domanda: “Il mercato dovrebbe chiudere prima dell’inizio stagionale?”

Kean
Un quesito che oramai vive da tanti anni nel calcio moderno: perché non chiudere il calciomercato prima dell'inizio della nuova stagione?
Redazione VN

Un quesito che oramai vive da tanti anni nel calcio moderno: perché non chiudere il calciomercato prima dell'inizio della nuova stagione? Molti allenatori di Serie A hanno dato la loro opinione, tra cui Italiano e lo stesso Pioli.

Adesso la domanda se la pone David De Gea, che su X scrive: "Domanda: la finestra di mercato dovrebbe chiudersi prima dell'inizio della nostra stagione? Oppure dovrebbe continuare a funzionare così?

Leggi anche
Immagini, video e storie: segui Violanews su INSTAGRAM! Siamo più di 45mila!
FOTO – Lindelof e l’indizio social targato… David De Gea!

© RIPRODUZIONE RISERVATA