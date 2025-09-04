Carnasciali deluso dal mercato: “Avrei speso diversamente i soldi di Piccoli”

"Quello della Fiorentina è stato un mercato incompleto, i soldi spesi sono stati tanti, ma non per giocatori funzionali al progetto. I 27 milioni spesi per Piccoli mi hanno sorpreso, io avrei investito questi soldi per comprare un difensore ed un esterno ."

La rosa

"Pioli ha una rosa ampia su cui lavorare e le prossime gare diranno molto sul proseguo della stagione viola. In attacco ci sono tre profili diversi ma utili. Dzeko aiuterà i più giovani, mentre Kean e Piccoli potranno giocare insieme in molte partite. Il problema può essere la difesa, visto che Pioli vuole giocare ripartendo dal basso, ma non vedo molti centrali capaci di impostare. L'unico in grado di farlo è Pongracic, anche se è un giocatore discontinuo. Napoli, Inter, Juventus e Milan non devono essere paragonate alla Fiorentina, hanno delle rose troppo superiori. Atalanta, Roma, Lazio, Como e Bologna sono nel gruppone insieme alla formazione di Pioli."