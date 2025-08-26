Carnasciali: “Piccoli? Forse avrei speso in altro. Serve un centrale di qualità”

"Per la Fiorentina la cessione di Comuzzo sarebbe un buon colpo. All'inizio della carriera, con tante possibilità in futuro, io se fossi in lui ci penserei molto. Gioca in una società ottima ed ha la prospettiva della Nazionale. Poi logicamente davanti a delle offerte simili si fa fatica a dire di no. Per la Fiorentina 35 milioni sono tanti. Per il gioco che vuole Pioli un giocatore con un bel piede in difesa serve. I difensori della viola sono bravi sull'uomo, ma non nell'impostazione. La Fiorentina l'ho vista un po' in difficoltà, ma come altre squadre. Potrebbe preoccuparmi se anche le prossime gare fossero negative."